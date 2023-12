Wintereinbruch in NRW So schön war der erste Schnee in Düsseldorf

Der erste Schneefall in diesem Winter bedeckte die Stadt am Sonntagabend unter einer feinen Schicht Weiß. Zumindest für einige Stunden – dann war das meiste bereits geschmolzen. In den Parks konnte man sich aber auch am Montagmorgen noch über ein wenig Schnee freuen. Für Lacher sorgte sicherlich der Schneemann vor dem Louise-Dumont-Denkmal im Hofgarten. Ein geschickt platzierter Schneemann verlieh der verstorbenen Schauspielerin kurzerhand ein winterliches Gewand – inklusive Kopfbedeckung. Verkehrsunfälle und Bahnausfälle gab es laut Polizei und Rheinbahn übrigens nicht. Der Flughafen berichtete aber von kurzfristig umgeleiteten Langstreckenflügen. Aufgrund des Wintereinbruchs in Bayern landet diese unerwartet am Düsseldorfer Airport.