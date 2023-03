Schneefall im März Der Winter ist zurück in Düsseldorf

Das wechselhafte und winterliche Wetter hält an. Seit den frühen Morgenstunden schneit es in Düsseldorf, die Flocken bleiben liegen und sorgen für rutschige Straßen. Die Busse und Bahnen der Rheinbahn fahren weitgehend normal und nach Fahrplan. Allerdings steht an einigen Haltstellen, dass es zu Störungen kommen kann.