Protest in Düsseldorf Schneckenrennen auf dem Schadowplatz

„Herzlich willkommen bei dem Schneckenrennen für die Wärmewende”, ruft der Moderator auf dem Schadowplatz den neugierigen Beobachtern zu. Hiermit wurde das satirisch-politische Schneckenrennen der Organisation „Extinction Rebellion” (XR) am Samstagmittag offiziell eröffnet. Sechs Mitglieder der Organisation tragen selbstgemachte Schneckenhäuser auf dem Rücken und repräsentieren die Parteien des Bundestags. Die stehen an der Startlinie und machen sich für das Rennen bereit. Eine siebte Person wird ebenfalls am Rennen teilnehmen: der Igel. Dieser soll einen Bürgerrat darstellen, den XR fordert.