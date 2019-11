Streit um Bauprojekt an der Bolkerstraße : Anbau der Brauerei Schlüssel wird vor Gericht geprüft

Düsseldorf Das Verwaltungsgericht entscheidet, ob die Hausbrauerei Schlüssel sich vergrößern darf. Ein Nachbar befürchtet Beeinträchtigungen durch den elf Meter hohen Bau.

Nach etlichen Monaten Wartezeit darf Brauerei-Chef Karl-Heinz Gatzweiler auf ein klärendes Wort des Verwaltungsgerichts hoffen. Ob sein geplanter Erweiterungsbau der Hausbrauerei Schlüssel an der Bolkerstraße statthaft ist oder nicht, will das Gericht am 25. November prüfen und dann womöglich schon per Urteil entscheiden.