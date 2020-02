Gedenken in Düsseldorf : Das Schloss wird ausgetauscht

Kameradschaft der 39er soll keinen Zugang mehr zum Kriegerdenkmal erhalten.

Das Kriegerdenkmal auf dem Reeser Platz gilt als faschistisches Relikt aus der NS-Zeit. Im Rahmen eines Wettbewerbs wird aktuell ein „Gegendenkmal“ gesucht. Davon will sich der „Freundeskreis der Kameradschaft der ehemaligen 39er“ aber nicht abhalten lassen, am Volkstrauertag weiterhin Kränze hinter das Gittertor in die Gruft zu legen, um an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges zu gedenken. Dafür haben sie auch einen Schlüssel.