Schließungen in Düsseldorf : Neue Corona-Regeln sorgen für Verwirrung

Düsseldorf Der Lockdown ab Montag ist beschlossene Sache. Viele Einrichtungen in Düsseldorf warten noch auf klare Ansagen von der Politik. Sie wissen nicht, ob sie öffnen dürfen oder schließen müssen.

Museen und Ausstellungen Eine Hängepartie ist es derzeit noch für die städtischen Museen – ob sie ab Montag schließen müssen, ist noch unklar. „Der Krisenstab der Stadt tritt hierzu am Freitag zusammen. Zudem wird noch auf die Inhalte des Landeserlasses gewartet, der am 1. November in Kraft treten soll“, teilt ein Stadtsprecher mit. Bastian Fleermann, Leiter der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, sieht sein Haus als „Ort der historischen und politischen Bildungsarbeit. Wir würden die Entscheidung, die Häuser zu schließen, aber natürlich akzeptieren.“ Die Gedenkstätte habe alle Sicherheits- und Hygienekonzepte umgesetzt – und sich auch auf einen zweiten Lockdown vorbereitet. „Mit dieser zweiten Welle haben wir gerechnet“, sagt Fleermann. Darum habe man neue digitale Formate entwickelt. So soll ein virtueller, interaktiver Rundgang durch die Ausstellung noch in diesem Jahr online gehen.