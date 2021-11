Schwimmbäder in Düsseldorf : Zweckverband Unterbacher See erlebt schlechtes Jahr

Peter von Rappard am Unterbacher See. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Corona-Pandemie und das miese Wetter in diesem Jahr sind Schuld an dem dicken Minus in der Kasse. Zudem entstanden Zusatzkosten.

Diese Zahlenwerk zu präsentieren, machte Peter von Rappard keinen Spaß. „Wir haben ein katastrophales Ergebnis eingefahren“, sagt der Geschäftsführer des Zweckverbands Unterbacher See (U-See). „So ein schlechtes Jahr in den Strandbädern hatten wir noch nie. Als es im Mai und Juni schön war, gab es Corona-Beschränkungen. Als die im Sommer wegfielen, war das Wetter schlecht. Und die Aufräumarbeiten nach dem Starkregenereignis am 14. und 15. Juni verursachen auch unerwartete Kosten.“ Also musste von Rappard der Verbandsversammlung von einem dicken Minus berichten.

Nach dem Starkregen mussten zeitweilig einige beschädigte Bereiche am Rundweg gesperrt werden. „Vieles konnten wir mit Eigenleistungen sofort wieder richten“, so von Rappard. „Aber ein circa 100 Meter langer Wegabschnitt am Ostufer im Bereich des Lohbruchgrabens können wir alleine nicht sanieren. Das wird im Frühjahr 2022 eine Firma machen.“ Aber getreu der Devise „In jeder Krise liegt auch eine Chance“ nutzt man im Naherholungsgebiet die Wegesanierung zur Angebotsoptimierung. „An dieser Stelle gibt es einen der schönsten Blicke über den See. Deshalb haben wir dort eine Treppenlösung angedacht, um unseren Gästen mehr Aufenthaltsqualität zu bieten.“ Für die Umgestaltung des Ufers hat die U-See-Geschäftsführung Fördermittel beim Wiederaufbaufond des Landes NRW beantragt.

Liegenbleiben soll am U-See möglichst wenig, deshalb wird auch im Winterhalbjahr mit Hochdruck gearbeitet. Es wird Instand gesetzt, repariert, neu aufgebaut und am Naturschutz gearbeitet. So wird die Netzgesellschaft der Stadtwerke die bisherige Luftleitung des Stroms in die Erde verlegen. Dabei wird auch dem Naturschutz größerer Raum gegeben. „Die Lichtverschmutzung soll reduziert werden“, so von Rappard. Das heißt, dass bis zum Seerestaurant die übliche Beleuchtung weiter besteht, dahinter aber wird die Beleuchtung reduziert und im Wald demnächst ganz verschwinden. Alle Lampen werden mit neuester automatisierte LED- Technologie bestückt.“