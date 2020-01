Kontroverse : Düsseldorfer Verkehrsexperten lehnen Zebrastreifen in Regenbogenfarben ab

Düsseldorf Ein Zebrastreifen für Fußgänger darf nicht aus sieben Farben bestehen. Verkehrsexperten lehnen ein solches Symbol für Toleranz und Vielfalt im öffentlichen Straßenraum ab – aus Sicherheitsgründen. Befürworter des Projekts fordern nun alternative Lösungen.

In Düsseldorf wird es auf öffentlichen Flächen keinen Zebrastreifen in den Farben des Regenbogens geben. Zu groß sei die Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit, argumentierte Thomas Großheinrich vom Amt für Verkehrsmanagement am Dienstag im Gleichstellungsausschuss des Rates. Der Regenbogen gilt als Zeichen für Vielfalt in allen Lebensbereichen, insbesondere auch für die Akzeptanz sämtlicher sexueller Orientierungen. Die Ampel-Kooperation aus SPD, Grünen und FDP hatte sich ungeachtet kontroverser Diskussionen in anderen deutschen Kommunen ein solches Zeichen für die Landeshauptstadt gewünscht. Entweder in der Nähe zum Mahnmal, das in naher Zukunft an die Diskriminierung und Verfolgung von Lesben, Schwulen und Transgeschlechtlichen erinnern wird. Oder alternativ an der Bismarck- oder der Charlottenstraße. Bei der CDU war das Vorhaben auf wenig Sympathie gestoßen. Sie hatte bereits im vergangenen Jahr Zweifel an der Machbarkeit eines Streifens in sieben Farben geäußert.