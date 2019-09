Eröffnung in Düsseldorf : Schlangestehen bei Snipes

Am Vormittag standen die Besucher bereits in einer Schlange vor dem neuen Laden an. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Der neue Sneaker-Shop feiert seinen Start an der Schadowstraße. Am Donnerstagmorgen standen viele Leute vor dem Ladenlokal an. Um 14 Uhr sollte auch Rapper Capital Bra vorbeischauen.

(nic) Die neue Snipes-Filiale an der Schadowstraße 28 hat zu ihrer Eröffnung am Donnerstag zahlreiche Neugierige angezogen. Am Morgen standen bereits zahlreiche Wartende in einer Schlange vor dem Geschäft, das vor allem trendige Turnschuhe anbietet. Mit dem Interesse vieler Besucher war offenbar gerechnet worden, das Unternehmen hatte vor dem Standort eigens Absperrungen errichtet, um die Warteschlange zu ordnen.

Im neuen Geschäft wurden am Donnerstag eine Reihe von Eröffnungsangeboten, Süßigkeiten – und für den Nachmittag war zudem ein Besuch des Rappers Capital Bra angekündigt. Er kooperiert mit dem Unternehmen für eine eigene Kollektion.