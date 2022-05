Wartezeiten am Airport : Zusage für zweite Sicherheitsfirma am Flughafen

Zusage für zweite Sicherheitsfirma am Flughafen

Wartezeiten am Airport

Extrem voll war es zuletzt immer wieder am Flughafen geworden. Foto: privat

Exklusiv Düsseldorf Die Bundespolizei sagt, dass der von ihr beauftragte Sicherheitsdienstleister eine weitere Firma einsetzen wolle. Zuletzt hatte es wegen Personalmangels wiederholt extrem lange Schlangen vor den Schleusen gegeben, auch der Flughafenchef hatte Kritik geübt.

Die zum Teil extrem langen Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen am Flughafen sollen jetzt doch mit Hilfe einer zweiten Sicherheitsfirma reduziert werden. Die Bundespolizei hatte als Auftraggeber des aktuellen Dienstleisters Deutscher Schutz- und Wachdienst (DSW) bereits eine Ausschreibung durchgeführt, dann aber kein zusätzliches Unternehmen eingesetzt. Begründet worden war das unter anderem mit verbesserten Abläufen bei der Passagierabfertigung und guten Erfahrungen damit in den Osterferien. Zuletzt war es jedoch wieder zu langen Schlangen gekommen, so dass auch Flughafenchef Thomas Schnalke den zweiten Dienstleister forderte und die Verzögerungen kritisierte.