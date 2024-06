Neuer Food-Hotspot in der Düsseldorfer Altstadt Schlange stehen für Ein-Cent-Shawarma

Sie sind die ersten in der Schlange und warten geduldig auf den Ein-Cent-Shawarma. „Die bringen wir gleich meinen zwei Söhnen mit, die sind heute leider krank und können nicht mitkommen“, sagt die junge Mutter mit ihrer Tochter. In der Schlange hinter ihr warten zum Start des Shawarma- und Falafel-Imbiss „Ya Salam“ an der Hunsrückstraße 50 in der Altstadt schon mindestens 50 weitere Interessierte. „Wir haben das auf Tic-Tok gesehen“, sagt Ismael. Vater Christian und Sohn Matteo kommen spontan nach dem Einkaufsbummel vorbei: „Ich habe so was noch nie gegessen“, sagt Matteo und blickt neugierig in den Imbiss.