Sport-Kolumne : Schlagen für die Fitness

Düsseldorf Muay Thai (Thai-Boxen) ist ein Vollkontaktsport, bei dem es richtig zur Sache geht – und richtig anstrengend ist er auch. Blaue Flecken kann man auch kriegen, wenn man selbst die Stöße verteilt hat.

Vermutlich kommt etwas von der Faszination vieler Menschen für Kampfsport noch von den Bruce-Lee-Filmen, in denen er seine Gegner zwar mächtig vermöbelt, aber dabei immer so kontrolliert-elegant aussieht. Die meterweiten Sprungtritte, gern mit Drehung in der Luft, sind freilich eher eine Sache für Hollywood, sagt André Allerdisse. Er leitet die Kampfsportschule Kaminari, die ich mir für meinen Einblick ins Muay Thai (Thai-Boxen) ausgesucht habe. Der thailändische Volkssport unterscheidet sich von anderen Kampfsportarten unter anderem dadurch, dass hier auch Knie und Ellbogen eingesetzt werden. Außerdem gilt er als ultra-anstrengend, ist gut für Fitness und Durchhaltevermögen.