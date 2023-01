Anschaffung in Düsseldorf Schläuche sollen gegen Hochwasser schützen

An der Zweibrückenstraße hat die Stadt im vorigen Jahr eine provisorische Schutzwand errichtet, um die Ostparksiedlung besser zu schützen. Das Schlauchsystem soll bei Hochwasser an folgenden Stellen eingesetzt werden: in der Nähe der Ostparksiedlung an der Altenbergstraße in Höhe der Graf-Recke-Stiftung (300 Meter Schlauch, drei Hochwasser der Düssel in den letzten 20 Jahren), an der Grashofstraße nahe des Mörsenbroicher Eis (400 Meter Schlauch, Hochwasser des Kittelbachs 2021) sowie am Mühlenbroicher Weg nahe der Stadtgrenze zu Ratingen (300 Meter Schlauch, Hochwasser des Schwarzbachs 2021).