Bauen in Düsseldorf Schillerplatz wird zur Großbaustelle

Rund um den Platz kündigen Parkverbotsschilder an, was ab dem heutigen Dienstag, 21. Februar, Realität wird: Der Schillerplatz wird zur Großbaustelle, und das für mehr als ein Jahr. Die Netzgesellschaft Düsseldorf wird hier eine unterirdische Pumpstation bauen, die für den Ausbau des Fernwärmenetzes notwendig ist. In Informationsschreiben an die Anwohner wird die Einrichtung der Baustelle ab dem 20. Februar angekündigt, doch zumindest am Rosenmontag blieb noch alles ruhig.