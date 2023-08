Gläubiger entscheiden über Modekette Schicksalstag für Peek & Cloppenburg

Für Peek & Cloppenburg (P&C) naht die Stunde der Wahrheit: Am Donnerstag kommen die Gläubiger ab zehn Uhr beim Amtsgericht Düsseldorf zusammen, um über den Insolvenzplan für die angeschlagene Modekette zu beraten und abzustimmen. Abgestimmt wird in Gruppen - etwa Arbeitnehmer, Banken, Lieferanten, Sozialversicherungen. In jeder Gruppe muss sich eine Mehrheit nach Zahl der Betroffenen und Summe der eingereichten Forderungen finden, damit der Plan angenommen wird.