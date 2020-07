Corona-Krise in Düsseldorf : Schausteller bislang zufrieden mit Heimatsommer

Düsseldorf Die Buden und Stände sollen Abwechslung für in den Ferien daheimgebliebene Düsseldorfer bieten und den Schaustellern einen Ausgleich für ihre Verdienstausfälle ermöglichen. Die meisten geben sich zwar nicht euphorisch, aber optimistisch.

Oberbürgermeister Thomas Geisel hat am Mittwoch den Heimatsommer in der Stadt auch offiziell eröffnet. Die Gefahr durch das Coronavirus sei noch lange nicht gebannt, sagte er auf dem Marktplatz vor dem Rathaus: „Aber es ist an der Zeit, dass wir von einem Untersagungs- in einen Ermöglichungsmodus kommen.“ Die Not vieler Schaustellerbetriebe sei groß und mit Händen greifbar, und auch die daheimgebliebenen Düsseldorfer könnten etwas Abwechslung und Unterhaltung gebrauchen.