Musik in Düsseldorf Träume in Vinyl werden wahr

Insgesamt waren am Sonntag rund 800 Menschen auf der Schallplattenbörse unterwegs. Bereits seit 1984 findet die Börse in verschiedenen Städten zwischen Oldenburg und Saarbrücken statt. Besonders in den vergangenen Jahren seien Besucher- und Verkaufszahlen angestiegen, nachdem das Interesse an der Platte Anfang der 2000er „am Boden“ gewesen sei, so die Veranstalter. Die Besucherschaft ließe sich in zwei Gruppen einteilen: Die „Leute von früher“, die Vinyls noch aus ihrer Kindheit und Jugend kennen, und junge Leute, die das Hören von Schallplatten neu für sich entdecken würden.