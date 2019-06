Einsatz für Jugendfeuerwehr Düsseldorf : Feuerwehr rettet Schaf aus Astgabel

Düsseldorf In Wittlaer hat sich ein Schaf mit seinem Bein in einer Astgabel verfangen. Mittels hydraulischen Rettungsgeräts konnte die Feuerwehr die Äste ein Stück auseinander drücken.

Tierischer Einsatz für die Düsseldorfer Feuerwehr am Samstagabend. Auf einer Weide in Wittlaer hatte sich ein Schaf mit den Beinen in einer Astgabel verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien.