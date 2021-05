Düsseldorfer Innenstadt : Bekanntes Gebäude an der Schadowstraße abgerissen

Am Sonntag wurde an der Schadowstraße mit schwerem Gerät die Fassade des Hauses Alte Leipziger abgerissen. Foto: Arne Lieb

Düsseldorf Die Fassade mit dem Schriftzug der „Alte Leipziger – Hallesche“ gehörte über Jahrzehnte zum Straßenbild. Am Sonntag haben Bagger sie zerstört. Der geplante Neubau an der Stelle hat einen bekannten Architekten.

Jeder Düsseldorfer kannte diese Fassade – auch wenn sie nie zu den Hinguckern in der Innenstadt gehörte. Jetzt verschwindet die schmucklose Front mit der Aufschrift „Alte Leipziger – Hallesche“ aus dem Stadtbild. Wer die Schadowstraße in Richtung Königsallee entlangging, blickte automatisch auf den Schriftzug der Versicherungsgruppe. Bereits seit Monaten laufen die Arbeiten an dem Gebäude; am Sonntag wurde nun mit schwerem Gerät die Fassade abgerissen. Fasziniert beobachteten Passanten das Spektakel, die Schadowstraße war kurzzeitig gesperrt.