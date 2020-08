Kostenpflichtiger Inhalt: Sattmacher und Tausendsassa : Kaj Binder pflanzt Gemüse für Bedürftige in Düsseldorf

Kaj Binder bewirtschaftet 40 Quadratmeter auf einem Biohof in Willich. Die Ernte geht an arme Menschen. Foto: Binder

Düsseldorf In seiner Freizeit pflanzt Kaj Binder kiloweise Gemüse auf einem Acker an und spendet es an Bedürftige in Düsseldorf. Aus seinem Projekt könnte noch mehr werden.