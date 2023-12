Party in Düsseldorf Von Gran Canaria nach Kaiserswerth an Silvester

Derartigen Ärger kann ihm zwar immer auch in Düsseldorf blühen, dennoch ist Klar zurückgekehrt und tritt nun mit seinem roten Piano bei der Silvesterparty in der Schlossallee 1, quasi direkt vor seiner Haustür, auf. Klar hat schon im ZDF-Fernsehgarten gespielt, ist zudem ständiger Gast in Roncallis Apollo Varieté. Mehr zu der Party mit Menü und Live-Cooking am 31. Dezember (ab 19 Uhr) an der Kalkumer Schlossallee 1 unter schlossallee-eins.de.