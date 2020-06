Menschen aus Düsseldorf : Zwischen Tonhalle und Wacken-Festival

Sarah Bouwers hat an der Oststraße ihr Studio, das sie auch für den Unterricht ihrer Schüler nutzt. Foto: Marc Ingel

Sarah Bouwers ist ein Multitalent: Sie singt Musical, Oper, Chansons – und Heavy Metal. Auch für das Traumschiff war sie schon engagiert. Darüber hinaus unterrichtet sie Gesang und ist Moderatorin.

Sarah Bouwers war zwölf Jahre alt, als sie das erste Mal vor 1000 Menschen auf einer Bühne stand. Die Sängerin hat diese im übertragenen Sinne bis heute nicht verlassen. „Ich habe nach dem Abi kurz darüber nachgedacht, was in Richtung Psychologie zu machen. Aber eigentlich war klar, dass die Musik meine Welt ist“, sagt die Halb-Niederländerin (der Papa), die nach zahlreichen ersten Plätzen bei Jugend musiziert während ihrer Schulzeit konsequenterweise fünf Jahre klassischen Gesang in Enschede und Birmingham studierte. „Dabei hatten meine Eltern beruflich ganz andere Wege eingeschlagen. Erst später, als sie meine Karriere verfolgt haben, spielte die Musik für sie auch wieder eine große Rolle. Sie singen in einem Chor, waren sogar schon in der Carnegie Hall“, erzählt die Tochter stolz.

Sarah Bouwers jedenfalls war schon bald nach dem Studium eine weltweit vielbeschäftigte Sängerin – Oper, Musical, auch Chansons, so weit, so gut. Aber die Crossover-Sopranistin fühlte sich damit immer noch nicht ausgelastet und spürte in sich eine weitere künstlerische Ader, die so gar nicht mit dem klassischen Gesang vereinbar scheint: Denn die 34-Jährige ist unter ihrem Künstlernamen Aeva Maurelle als Frontfrau auch Rockröhre von zwei Metal-Bands, war sogar schon beim legendären Wacken-Festival. „Eine coole Erfahrung“, sagt Bouwers, die den Spagat zwischen den Stilrichtungen als gar nicht so groß empfindet: „Mozart wurde zu seiner Zeit auch wie ein Rockstar verehrt, Vivaldi ebenso. Das geht ineinander über, ergänzt sich.“ Und dass längst große Metals-Bands gerne mal mit orchestraler Unterstützung spielen, spreche ja wohl für sich.

Sarah Bouwers überzeugt auf der Opernbühne mit ihrer Engelsstimme. Foto: privat

Nun könnte man meinen, dass all diese Engagements doch wirklich ausreichend sein, dennoch hat Sarah Bouwers noch ein weiteres Standbein. Sie gibt Gesangsunterricht, hat über der Park-Kultur an der Oststraße ihr Studio, wo sie ihre Schüler empfängt. Jetzt gerade nicht, natürlich, da gab’s lediglich Online-Coaching. Dennoch hat die Sängerin auch während Corona keine Langeweile. „Ich hatte zuletzt unterschiedliche Studio-Aufnahmen, stelle auch gerade eine neue Metal-Band zusammen“, erzählt sie. Sie ist aber auch ganz froh, mal zur Ruhe zu kommen, nicht mehr so viel zu reisen. Obwohl genau das, die Welt zu sehen, eines der Ziele war, die sie mit der Musik erreichen wollte. „Ich war sogar schon mal mit Mitte 20 auf dem Traumschiff engagiert, das war auch nicht schlecht.“ Die vergangenen Wochen war Sarah Bouwers dagegen viel mit dem Rad unterwegs, im Grafenberg Wald, in Gerresheim, der Düssel entlang. „Ich lerne Düsseldorf gerade ganz neu kennen“, erzählt die 34-Jährige.

Selbstverständlich spielt Sarah Bouwers auch Instrumente, Querflöte, Piano, Gitarre, „letzteres aber nur so für mich“. Und sie moderiert, „dabei fand ich es früher schrecklich, zu reden“. Am 9. November kann man Sarah Bouwers wieder in der Tonhalle, so etwas wie ihre Heimstätte, erleben, wenn sie bei der Benefiz-Gala Doc Heilein & Freinds singt und moderiert. Diese Gala zählt zu ihren Lieblingsveranstaltungen.

Aber auch als Metal-Sängerin weiß die Crossover-Sophranistin zu überzeugen. Foto: privat