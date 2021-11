Die Martinsfreunde Benrath Mitte veranstalten in diesem Jahr am 11. November nur einen kleinen Umzug für die Schülerinnen und Schüler der Schulen GGS Schloss Benrath und KGS St. Cäilia. Die Laternen werden schon gebastelt und wie in jedem Jahr ist geplant, diese vom 2. bis 11. November in einzelnen Benrather Geschäften auszustellen.