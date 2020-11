Sanierungsarbeiten abgeschlossen : Düsseldorfer Rathaus erstrahlt in altem Glanz

Düsseldorfer Rathaus erstrahlt in altem Glanz

Die Sanierungsarbeiten am historischen Düsseldorfer Rathaus wurden erfolgreich abgeschlossen. Foto: Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Der Zahn der Zeit hatte an der Fassade des Düsseldorfer Rathauses genagt und dort deutliche Spuren hinterlassen. Aus diesem Grund war dort in den vergangenen Wochen auch ein Gerüst zu sehen. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen.

Das Alter hat deutliche Spuren an Fassaden und Fenstern des Düsseldorfer Rathauses hinterlassen. Das Amt für Gebäudemanagement hat daher im Juli dieses Jahres mit umfangreichen Sanierungsarbeiten am Gebäude am Marktplatz begonnen. Ende Oktober konnten die Arbeiten abgeschlossen werden, wie die Stadt mitteilte, derzeit werden die Gerüste abgebaut.