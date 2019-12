Nach der Sanierung : Schauspielhaus im Januar so gut wie fertig

Düsseldorf Intendant Wilfried Schulz freut sich auf die Feierlichkeiten zu 50-jährigen Bestehen des Hauses im Januar 2020. Bis dahin gehen die Arbeiten im Inneren des Theaters unter Hochdruck weiter.

Als der 50. Schauspielhaus-Geburtstag immer näher rückte und die Baustelle innen und außen nur zögerlich schrumpfte, fragte sich Wilfried Schulz „Verschieben wir nun das Jubiläum oder nicht?“ Denn eigentlich sei es ja so ausgehandelt gewesen, den Düsseldorfern im Januar ein fertig modernisiertes Theater vorzustellen. Was nun aber nicht möglich ist. Deshalb hakte der Generalintendant bei Stadt und Land nach: „Feiern wir trotzdem und tragen wir es mit Humor?“ So kam es dann auch. Die Jubiläumswochen vom 16. bis 26. Januar werden mit einem üppigen Programm über die Bühne gehen. Beginnend mit einem Festakt am 16. Januar, dem Stichtag der Eröffnung des Hauses im Jahr 1970. Nach dem Empfang folgt die Premiere „Leben des Galileo“.

Bis dahin gehen die Arbeiten im Inneren des Theaters unter Hochdruck weiter. Der Intendant atmet auf: „Zum Jubiläum werden sie so gut wie fertig sein. Bis auf die Marmorplatten im Foyer, die neu verlegt werden müssen.“ Was man dagegen leider überdeutlich sehen könne, sei die unvollendete Fassade. Vor Wochen wurde die Aufhängung der Elemente gestoppt, weil sich leicht changierende Farbabweichungen zeigten (die RP berichtete). „Jetzt müssen Gutachter den Grad der Abweichungen feststellen und entscheiden, ob sie noch vertraglich akzeptabel sind“, erklärt Wilfried Schulz. „Das kann dauern.“ Bei den Geburtstags-Feierlichkeiten werde das Schauspielhaus oben noch eingerüstet sein, „aber nicht mehr im unteren Bereich, so dass der Zugang frei ist.“ Ein kleiner Fußgänger-Weg über den Gustaf-Gründgens-Platz ist inzwischen auch gebahnt. „Und wenn man in der Mitte draufsteht, kommt einem der Platz gar nicht mehr so klein vor, wie es bisher den Anschein hatte“, sagt der Intendant und klingt erleichtert. Grund zur Freude gibt ihm auch die Fertigstellung der Kantine bis zur Weihnachtsfeier der Mitarbeiter am 18. Dezember sowie die Eröffnung des neuen Theater-Restaurant „Schilling‘s“ am 30. Dezember. „Das wird toll“, schwärmt Wilfried Schulz. „Wir knüpfen bei der Einrichtung an die Tradition an, die das Restaurant in den 70er-Jahren hatte. In der Pfau-Zeit verströmte es mit seinen Anthrazit-Tönen eine gewisse Vornehmheit.“ Er korrigiert sich. „Sagen wir besser, es war cool. Und diese Coolness hätten wir gern wieder.“