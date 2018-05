Düsseldorf: Sanierung der Oper verschoben - drohen Ausfälle?

Düsseldorf Für die Erneuerung der Bühnenmaschinerie finden sich keine Firmen. Der Spielbetrieb könnte gefährdet sein,

Die Lage an der Rheinoper spitzt sich zu. Die für die Sommerpause geplante Erneuerung der überalterten Bühnenmaschinerie fällt aus - weil sich keine geeigneten Firmen beworben haben. "Wir können nicht ausschließen, dass die Bühnensteuerung streikt und dadurch Vorstellungen ausfallen", sagt Kulturdezernent Hans-Georg Lohe. Für die alten Geräte gibt es keine Ersatzteile mehr. Lohe zufolge hofft man, dass bei der Sanierung anderer Opernhäuser alte Teile ausgebaut werden, die in Düsseldorf vorübergehend als Ersatz verwendet werden können.

Der Stadtrat hatte den Arbeiten, die auf 2,5 Millionen Euro geschätzt wurden, am 3. Mai zugestimmt. Zu diesem Zeitpunkt waren sie wegen des Zeitdrucks bereits ausgeschrieben worden. Der Rücklauf war aber enttäuschend. Wie die Stadt mitteilt, meldeten sich nur zwei Bieter. Davon lag zwar eine Firma im Kostenrahmen, erfüllte aber nicht die Bedingungen. "Es war die einzig sinnvolle Entscheidung, die Ausschreibung zu stoppen", sagt Lohe.

Bei der Stadt macht man die hohe Auslastung in der Bauindustrie für die ungewöhnlich geringe Nachfrage verantwortlich. Der Mangel an Fachleuten trifft die Stadtverwaltung nicht nur bei der Suche nach externen Kräften: Wie kürzlich berichtet, können viele Stellen für Baufachleute derzeit nicht besetzt werden, weil die öffentliche Hand nicht mit den Angeboten in der Privatwirtschaft mithalten kann und Experten sich die Jobs aussuchen können.