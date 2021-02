Anlage soll saniert werden : Förderung für Hellerhofer Sportverein

Hellerhof Mit Unterstützung des Landes soll die Anlage energetisch modernisiert werden. Ohne die Fördermittel könnte ein so umfassendes Projekt vom Verein nicht bezahlt werden.

(dsch) Für viele lokale Sportvereine ist ein wesentlicher Kostenfaktor, der im jährlichen Etat beachtet werden muss, die Instandhaltung der eigenen Anlage. Wenn größere Investitionen anstehen, dann müssen die intern Verantwortlichen rechnen, was das Budget des Vereins hergibt – und häufig wird in einem solchen Fall nicht die beste, sondern die preiswerteste Lösung gewählt.

„So haben wir die Möglichkeit, unsere Sportstätte auch mit Blick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf den neuesten Stand zu bringen“, sagt Vereinsvorsitzende Annette Jeschke. Die Anlage an der Eichsfelder Straße wird mit einer Brennstoffzelle, einer Photovoltaik-Anlage sowie Kraft-Wärme-Kopplung ausgestattet und soll, wenn das Projekt abgeschlossen ist, den eigenen Energiebedarf vollständig decken können. 120.000 Euro sind für die Erneuerung eingeplant, 85.000 davon kommen vom Land, rund 20.000 Euro aus einem Fördertopf der KfW. Somit bleibt für den Verein ein Eigenanteil von rund 20.000 Euro. „Das können wir aus unserer Kasse stemmen“, so Jeschke. Hätte der HSV allerdings nicht die Förderzusage bekommen, dann wäre nach Aussage der Vorsitzenden eine so umfassende und nachhaltige Sanierung nicht möglich gewesen. „Wir hätten die alten Anlagen auf Vordermann bringen lassen, aber das wäre weder vom Ergebnis her annähernd so gut, noch eine wirklich dauerhafte Lösung“, so Jeschke.