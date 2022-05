Gerresheim/Benrath : Neuer Chefarzt für zwei Sana-Krankenhäuser

Gerresheim/Benrath Michael Birkenfeld leitet das Bauchzentrum in Gerresheim und Benrath. Die Wartezeiten sollen kurz sein. Birkenfeld ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und verfügt über 20 Jahre Erfahrung.

Die Sana-Kliniken Düsseldorf stellen sich auf den Krankenhausplan NRW ein, der durch Zentrumsstrukturen eine Versorgung hoher Qualität sichern will. Eine wichtige Entscheidung ist gefallen: Es wird ein Viszeralmedizinisches Zentrum eingerichtet, dem mit Michael Birkenfeld ab dem 1. August ein Chefarzt für die Krankenhäuser Gerresheim und Benrath vorsteht. „Sana investiert rund 1,5 Million Euro in das neue Bauch-Zentrum, auch das Personal wird aufgestockt“, sagt Geschäftsführer Michael Weckmann.

Birkenfeld ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Gastroenterologie, die sich mit dem Magen-Darm-Trakt, der Leber (Hepatologie) sowie Gallenblase und Bauchspeicheldrüse befasst. Zuvor war Birkenfeld beim VKKD, das in seinen Augen zukunftsorientierte Sana-Konzept konnte ihn von einem Wechsel überzeugen. Seit dem 1. Oktober letzten Jahres ist er Sektionsleiter Gastroenterologie am Krankenhaus Gerresheim, dort begann er mit den Abteilungen für Allgemeine Innere Medizin/Gastroenterologie und der Allgemein- und Viszeralchirurgie das Bauchzentrum aufzubauen.

Als Chefarzt will Birkenfeld mit seinen Kolleginnen und Kollegen an beiden Standorten durch hohe Qualität und eine bessere technische und räumliche Ausstattung die Zahl der Patienten steigern. Dabei nimmt die ambulante Versorgung zu, die Patienten haben nach Eingriffen aber immer die Kontaktmöglichkeit zum Viszeralmedizinischen Zentrum. „Wir sind für die Patienten an allen Tagen rund um die Uhr erreichbar“, sagt der neue Chefarzt.