Bauen in Düsseldorf Sana verzichtet nach Anwohner-Kritik auf Kita-Bau

Auf Grund der Bedenken der eigens gegründeten Initiative „Bauvorhaben Sana“ habe der Projektentwickler Conesta in Abstimmung mit dem Sana-Konzern nun reagiert und keinen Bauantrag für die Errichtung einer Kita eingereicht, heißt es in der Einladung an die Anwohner zu einer Informationsveranstaltung in der vergangenen Woche. „Dies hat zur Folge, dass einerseits die befürchtete Verkehrsüberbelastung ausbleiben wird und andererseits mehr Parkplätze (über den Bedarf hinaus) dem anderen Objekt zur Verfügung stehen werden. In Kombination mit dem nicht ausgelasteten Parkhaus der Sana-Klinik bleibt dadurch die Parksituation weiterhin entspannt“, erklärt Geschäftsführer Michael Weckmann. Als weitere Maßnahme habe man den Baukörper im Obergeschoss verkleinert, um eine harmonische Einbettung in die bestehende Bebauung sicherzustellen.