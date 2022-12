Kunst in Düsseldorf Bilder von Bars für das Amüsierviertel

André Schnaudt hat so ein Gespür für Zeitgeist. Das gilt für die Auswahl der Kunst in seiner „Part2Gallery“ in der Altstadt, der Galerist versteht sich aber auch darauf, Kultur einer breiten Masse zugänglich zu machen, die damit ansonsten womöglich eher wenig am Hut hat. Mit der niederschwelligen Eventreihe „Nachtbrötchen“ werden verschiedene Kunstformen an ungewöhnlichen Orten zusammengeführt, elektronische und klassische Musik spielen dabei ebenso eine Rolle wie Tanz und Theater. Denn wenn der Mensch nicht zur Kunst kommt, muss man halt den umgekehrten Weg gehen. Und wenn die Corona-Krise kaum etwas zulässt, ist das Flughafenparkhaus halt die richtige Wahl, um Kunst zu präsentieren – so geschehen bei der überregional beachteten Aktion im Vorjahr.