Kirche in Düsseldorf : Messdiener haben einen Wohlfühlraum

Die Messdiener Charlotte und Julian werden von Leiterin Celine Holz ausgestattet. Im Hintergrund: Michael Brockerhoff, (l.) Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Gerricus, und Kaplan Boris Schmitz. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In St. Margareta hat die Bürgerstiftung Gerricus die Sakristei im Keller für 15.000 Euro neu gestalten lassen. Am Sonntag wurden acht neue Messdiener in ihr Amt eingeführt.