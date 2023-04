Wassersport in Düsseldorf Auch für Tretboote gilt rechts vor links

Es liegen ein Schwan, ein Tukan, Flamingos, Einhörner, Drachen, Seepferdchen und Rennmobile am Steg und warten auf trittkräftige Fahrer: Traditionsgemäß wurde Karfreitag am Unterbacher See die Wassersportsaison eröffnet. Neben den tierisch anmutenden Tretbooten gibt es drei neue sportliche Wassergefährte, etwa den rosa „New Beetle“, vier weitere neue Tretboote werden für Mai erwartet. „Nach den vielen Lieferschwierigkeiten konnte die Produktion nun endlich anlaufen. Vielleicht sind die restlichen Boote dann sogar pünktlich zum Tag der offenen Segelschule am 1. Mai da“, sagt Silke Krüger.