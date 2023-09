„Säulenheilige“ in der Landeshauptstadt Das sind Düsseldorfs bekannteste Liebespaare

Mit seinen Arbeiten wollte Pöggeler den Blick auf den Einzelnen richten. Das Projekt „Säulenheilige“ hebe einzelne Menschen auf einen Sockel, es „stellt sie über die oft allzu glatte Werbewelt, zeigt ihre Normalität aber auch ihr Mysterium, das im Alltäglichen zu suchen ist“, schreibt der Künstler. Menschen aus dem Alltag standen ihm deshalb Modell. Als erste Figur modellierte der in Grafenberg lebende Künstler einen Geschäftsmann, nur wenig später folgten der Mann und die Frau, die bis heute als „Paar I“ am Burgplatz stehen. „Zu sehen ist ein junges Paar, das etwas unsicher wirkt“, beschreibt Pöggeler. Beide gucken nach vorne, halten sich an der Hand. Über Bekannte seiner Partnerin habe er damals die beiden gefunden, die ihm schließlich Modell standen. „Ich habe die Paare um für mich typische Posen gebeten, aber darauf geachtet, dass sie in einer natürlichen Bewegung entstanden sind“, erklärt Pöggeler. So war es auch beim „Paar II“, das sich an der Oberkasseler Brücke küsst. In einem Unternehmen, das seine Arbeit unterstützte, hatte Pöggeler gefragt, wer Interesse daran habe, ihm Modell zu stehen. Es meldete sich eine Frau, außerdem ihr Partner, der als Redakteur arbeitete.