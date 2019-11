Menschen aus Düsseldorf : Das aparte Fräulein Odetta

Alte Möbel, schummriges Licht. Auch das gehört für Odetta Vrba zu einem gemütlichen Ambiente. Foto: Marc Ingel

Die Chansonette Odetta Vrba singt gerne die Schlager der 20er bis 40er Jahre. Jetzt hat sie auch noch die Ukulele für sich entdeckt.

Die Oma ist schuld, eine andere Erklärung hat Odetta Vrba zumindest nicht. „Mit ihr habe ich früher die alten Filmklassiker gesungen. Zweimal die Woche war ich während des Studiums bestimmt immer bei ihr, sie hat mich dann auf dem Klavier begleitet“, erzählt Vrba. Und irgendwie hat sie alles lieben gelernt aus dieser Zeit: Literatur, alte Möbel, die Mode, bei ihr zu Hause an der Feuerbachstraße läuft meist das Radio, während ihre beiden 14 Jahre alten Galgos Polly und Baghira erstaunlich fidel um sie herumtollen. „Es war eine ruhige Zeit, auch eine Art heile Welt. Alles etwas bedächtiger und mit mehr Liebe“, sagt Vrba. „Damals gab es auch noch wunderschöne Hauskonzerte, das ist heute doch fast undenkbar. Ich treffe mich heute noch gern mit Menschen, nur um zusammen Schallplatten zu hören. Ist natürlich total altmodisch, ich weiß“, erzählt die Sängerin, die aus dieser Affinität heraus ein künstlerisches Konzept entwickelte.

Als Fräulein Odetta tritt sie zusammen mit dem Pianisten Markus Goosmann auf, nimmt die Zuhörer auf eine akustische und dank der Kostüme auch optische Zeitreise mit zurück in die Vorkriegszeit. Gesungen werden dann Perlen der gehobenen Unterhaltung von Autoren wie Hollaender oder Heymann, Grothe oder Novello, tränenreiche Schmachtfetzen, charmante Salonstücke, aber durchaus auch freche Jazz-Songs. Die beiden Musiker entführen ihr Publikum in eine Welt, in der Caféhäuser, Hotelbars, Varietés und Lichtspielhäuser zu den beliebtesten Stätten der Kurzweil zählten. Das Duo tritt auf Kleinkunstbühnen, im Radiomuseum, im Theater an der Luegallee auf, zur Adventszeit in elegantem Rahmen im Breidenbacher Hof und im Steigenberger Parkhotel, zudem kann es auch für Privatfeiern gebucht werden.

Info Zwei Konzerte, zwei verschiedene Rollen Konzert 1 Unter dem Titel „Herbstgold“ treten „Fräulein Odetta und Herr Goosmann“ am Mittwoch, 27. November, ab 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Derendorf, Blücherstraße 10, auf. Der Eintritt ist frei.



Konzert 2 Am Donnerstag, 19. Dezember, 19.30 Uhr, treten Odetta Vrba und Stefan Lux mit ihren Ukulelen in einem Ladenlokal im Hinterhof an der Jahnstraße 71 auf.

„Die Noten dafür bekommt man meist gar nicht mehr im Handel, daher suchen wir oft die Flohmärkte danach ab“, berichtet Odetta Vrba, die hauptberuflich (natürlich) Gesangslehrerin ist und sich ein Studio an der Marienstraße mit dem Gitarristen Philipp van Endert teilt. „Die sogenannten Schlager aus jener Zeit waren jedenfalls sehr viel anspruchsvoller als mancher meint, tiefgründiger, mit Zwischentönen und von gut ausgebildeten Musikern komponiert“, betont Vrba. Zu Goosmann hat sie schnell einen Draht gefunden, auch er liebt die Vergangenheit, sammelt Grammophone und alte Schellackplatten. „Das Leben ist in der Regel nicht von alleine schön, man muss es sich schön machen“, lautet das keineswegs antiquierte Lebensmotto der 50-Jährigen. „Ich habe auch Internet und Smartphone, aber irgendwie bin ich schon mehr so der analoge Typ“, sagt die Bilkerin.