Schienenverkehr in Düsseldorf : S-Bahnhof: Zugang Ackerstraße bis Mitte Mai gesperrt

Düsseldorf Die Rampe, die zu den Bahnsteigen führt, soll langfristig erneuert werden. Zunächst soll jedoch lediglich das alte Treppenhaus ausgetauscht werden.

Der Zugang über die Ackerstraße zum S-Bahnhof Wehrhahn wird ab Freitag, 25. Februar, bis Mitte Mai gesperrt. In diesem Zeitraum können Fahrgäste die Bahnsteige nur noch über den Eingang an der Grafenberger Allee erreichen. Grund ist, dass die Zugangsrampe auf lange Sicht erneuert werden muss. Zunächst wird allerdings nur die alte Treppenanlage demontiert. Das ist in drei Wochen erledigt, die eigentlichen Erneuerungsarbeiten fangen dann erst Mitte April an, da die Bahn die Oberleitungen nicht so schnell stromlos bekommt, wie Sprecher Stefan Deffner erklärt. Es soll dann voraussichtlich nur nachts gearbeitet werden, um den Fahrbetrieb nicht zu behindern, ansonsten wären wohl auch Streckensperrungen nicht zu vermeiden gewesen.