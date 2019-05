Qualitätsoffensive in Düsseldorf : S-Bahnen sollen zuverlässiger werden

Nach Qualitätseinbußen bei den durch Düsseldorf fahrenden Linien S1, S68, S8 und RE6 stellt die DB Regio Gegenmaßnahmen vor und entschuldigt sich.

Im Februar ging eine schriftliche Abmahnung der Verkehrsverbünde wegen der spürbaren Qualitätseinbußen an die DB Regio NRW. Es ging um die Linien S1, S68, S8 und RE6. So fehlten teilweise einzelne Abteile oder die Züge fielen gleich ganz aus. Im Rahmen einer Qualitätsoffensive stellte Andree Bach, Vorsitzender der Regionalleitung der DB Regio NRW nun Maßnahmen vor, um die stark frequentierten Linien, die alle durch Düsseldorf verkehren, zu stärken und auf die zahlreichen Beschwerden von Fahrgästen zu reagieren.

Diese Maßnahmen seien bereits seit dem Frühjahr umgesetzt worden und hätten schon nachweislich die Qualität gesteigert. Ein zusätzlicher Lieferant solle Lieferengpässen entgegenwirken, dazu kämen der Einsatz von zwei neuen Loks sowie Ersatzfahrzeugen. Darüber hinaus seien die Abläufe in den Werkstätten angepasst und neue Schichtzeiten sowie andere Produktionsketten eingeführt worden. Auch ambulante Wagenmeister seien wieder vermehrt in den Zügen unterwegs, um kleinere Probleme direkt an Bord zu beheben, sodass der beschädigte Zug möglichst nicht in die Werkstatt gebracht werden müsse. Am Standort Düsseldorf seien die Abläufe zur Bereitstellung von Zügen optimiert worden.