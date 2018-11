Luftverkehr : Ryanair zieht sich aus Düsseldorf zurück – Laudamotion folgt

Ryanair-Maschine (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Der Flughafen Düsseldorf begrüßt das grundsätzlich, weil er hofft, mit Laudamotion einen gestärkten Partner zu haben, der ab Sommer 2019 neben touristischen Zielen auch Städteverbindungen ins Programm aufnehmen wird.

Der irische Billigflieger Ryanair will sich mit eigenen Fliegern aus Düsseldorf zurückziehen. Der Düsseldorfer Flughafen bestätigte die Pläne. Nach neuen Informationen werden sich Ryanair und Laudamotion an allen Standorten, an denen sie derzeit beide auftreten, fokussieren. Demnach übernimmt Ryanair in Berlin alle Laudamotion-Slots und in Düsseldorf übernimmt Laudamotion wiederum die Ryanair-Slots. Der Flughafen Düsseldorf begrüßt dies grundsätzlich, weil er hofft, mit Laudamotion einen gestärkten Partner zu haben, der ab Sommer 2019 neben touristischen Zielen auch Städteverbindungen ins Programm aufnehmen wird.

Der letzte Ryanair-Flug ab Düsseldorf soll am 31. März kommenden Jahres starten. Es war also nur ein kurzes Intermezzo von Ryanair an Nordrhein-Westfalens größtem Flughafen. Seit Jahren wurde spekuliert, ob und wann die irische Billig-Airline Ryanair auch in Düsseldorf landet. Anträge für Start- und Landerechte (Slots) wurden in der Vergangenheit gestellt. Es gab auch einmal eine Zusage, doch die wurde von Ryanair nicht genutzt.