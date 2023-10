Proteste in Düsseldorf Rund 800 Menschen bei pro-palästinensischer Demo

Viele der Demonstranten hatten die Fahne Palästinas und Plakate dabei und skandierten auf Deutsch, Arabisch und Englisch ausdauernd und lautstark Sprüche wie „Freiheit für Palästina“, „Gaza, Gaza ist in Not, hat kein Wasser und kein Brot“. Aber auch israelfeindliche Aussagen wie „Israel Kindermörder“ oder „From the River to the Sea, Palestine will be free“, also vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer soll der Staat Palästina reichen, dort wo sich jetzt Israel befindet.