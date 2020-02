Landgericht Düsseldorf : Kinderwunsch – Beihilfe soll zahlen

Düsseldorf Rund 6000 Euro verlangt eine Beamtin vor dem Landgericht für mehrere Versuche einer künstlichen Befruchtung. Die Beihilfe will nicht bezahlen, weil ihr Ehemann zu alt war.

Nach dem jahrelang unerfüllten Kinderwunsch eines Beamtenpaares soll sich jetzt die Landeskasse an mehreren Versuchen der künstlichen Befruchtung der Eheleute mit rund 6000 Euro beteiligen. Das fordert eine Duisburger Beamtin am kommenden Montag, 17. Februar, per Klage vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht. Die Beihilfestelle des Landes hatte eine Kostenübernahme für die Kinderwunschbehandlung des Paares abgelehnt. Zur Begründung hieß es, der inzwischen pensionierte Ehemann der Klägerin habe die vorgegebene Altersgrenze von 50 Jahren deutlich überschritten.