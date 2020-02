Mahnkundgebung nach Thüringer Wahl : Rund 300 Menschen protestieren vor dem Düsseldorfer Landtag gegen Rechts

Düsseldorf Das breite Bündnis „Düsseldorfer Appell“ rief zu einer Mahnkundgebung nach den Vorfällen im Thüringer Landtag auf. Dabei waren auch die SPD-Bundesvorsitzenden. Der langjährige Direktor der Jüdischen Gemeinde äußerte sich tief besorgt.

Der langjährige Verwaltungsdirektor der Jüdischen Gemeinde, Michael Szentei-Heise, sagte in seiner Ansprache, dass er mit Sorge in die Zukunft blicke. Noch vor fünf Jahren habe er nicht für möglich gehalten, dass offener Antisemitismus in Deutschland wieder so verbreitet sein könnte, wie es derzeit zu erleben ist. „Ich bin zutiefst enttäuscht“, sagte Szentei-Heise, der kurz vor dem Ruhestand steht.