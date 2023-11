Eröffnung in Düsseldorf Rund 2000 Besucher erkunden den neuen Kunstpalast

Extra früh aufgestanden waren Regina und Dirk Tesche. Das Ehepaar kam aus Wuppertal zur Neueröffnung des Kunstpalastes in die Landeshauptstadt. „Wir waren um zwanzig vor elf da und haben in einer Schlange mit etwa 80 Leuten gewartet“, sagte Regina Tesche. Etwa eineinhalb Stunden später waren die beiden in der Mitte der zweiten Ausstellungsetage angekommen. Sie seien beeindruckt von den Werken und auch von deren lokalem Bezug. So ist in einem Raum im Erdgeschoss beispielsweise Kunst der Düsseldorfer Malerschule zu sehen – einer Gruppe von Malern, die vor allem im 19. Jahrhundert an der Königlich-Preußischen Kunstakademie in Düsseldorf ausgebildet wurden. „Es ist toll, dass der Eintritt aktuell kostenlos ist. Das ermöglicht jedem, sich die Kunst anzusehen, und nimmt die Hemmschwelle“, sagte Dirk Tesche.