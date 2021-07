Bildung in den Ferien : Rund 2000 Düsseldorfer Kinder gehen im Sommer in die Schule

Düsseldorf Bei der „Adventure School“ dreht sich in der Lore-Lorentz-Schule fast alles um Technik. In den Workshops lernen Mädchen und Jungen, wie man eine Alarmanlage baut, eine App programmiert oder das Rheinstadion im 3D-Drucker nachbaut.

„Wir kommen gerne, die Workshops sind spannend und die Ferien dadurch nicht so langweilig“, sagt Rithika (10), die ab August am Georg-Büchner-Gymnasium in die sechste Klasse gehen wird. Mit einer Hand voll Mädchen besucht sie den einwöchigen Workshop „Junge Ingenieure“. Das freut die Projektleiter, denn bei bestimmten technischen Angeboten dominieren häufig noch die Jungs. „Meine Eltern sind Ingenieure und haben mein Interesse für diese Themen geweckt“, sagt Vasylisa (11), die in früheren Ferien bereits an Angeboten wie dem „girls coding“ teilgenommen hat. In der Lore-Lorentz-Schule haben die Mädchen in der ersten Ferienwoche eine stille Alarmanlage gebaut. „Wir setzen die Einzelteile zusammen und programmieren die komplette Technik“, sagt Dhairyaa, die bald in die siebte Klasse kommt.