Politische Teilhabe : Viele Menschen beteiligen sich am Fahrrad-Bürgerdialog

Eine fahrradfreundlichere Stadt steht schon länger auf der politischen Agenda – in Form eines virtuellen Bürgerdialogs konnten sich am Donnerstag Interessierte gemeinsam mit Verkehrsdezernent Jochen Kral (Grüne) über konkrete Ideen zur Umsetzung auseinandersetzen. Wichtiger Baustein war dabei eine rund zweistündige Workshop-Phase, in der die mehr als 200 Teilnehmer zu fünf verschiedenen Oberthemen Vorschläge an die Politik ausarbeiten konnten und diese im Anschluss vorstellten.