„Es wird wahrscheinlich ein Höfesterben geben“ Landwirte wollen mit rund 100 Treckern in Düsseldorf protestieren

Schon am Mittwoch ist die nächste Aktion in Düsseldorf geplant. Dann sollen gegen Mittag die Geschäftsstellen von SPD, Grünen und FDP angesteuert werden – ebenfalls mit Treckern. Aufgerufen hat dazu der Rheinische Landwirtschaftsverband. Wie ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei bereits am Donnerstag bestätigte, hat der Verband für den 10. Januar drei Kundgebungen mit jeweils 150 Teilnehmern plus 50 Treckern angemeldet, es drohen also Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt.