Überraschung bei Düsseldorfer CDU : Rüdiger Gutt vor Abschied als Fraktionschef

Düsseldorf Der 58-jährige Jurist musste beim Wahlparteitag eine krachende Niederlage hinnehmen, seine Ratskarriere endet. Nun wird diskutiert, ob er zur Belastung im Wahlkampf wird. Das wollen führende Köpfe der Union verhindern.

Stephan Keller war am Samstag die entscheidende Personalie der CDU: Er wurde mit großer Zustimmung von der Kreisvertreterversammlung als Spitzenkandidat für die Kommunalwahl am 13. September nominiert. Dennoch stand das Wochenende bei den Granden der Düsseldorfer Christdemokraten im Zeichen der Krisenbewältigung. Grund: Der Fraktionsvorsitzende Rüdiger Gutt erlitt eine so deutliche Niederlage bei der Kampfkandidatur um einen Wahlkreis, dass er als Chef der Fraktion vermutlich nicht mehr haltbar ist. So sehen es einflussreiche Köpfe der Union, die im Wahljahr jede Störung bei der Operation „Wiedereroberung des Rathauses“ vermeiden wollen.