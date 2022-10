Entgelterhöhung in Pflegeeinrichtungen : Schockrechnung für Betreuung in der Tagespflege

Düsseldorf Mehr als das Dreifache soll eine Düsseldorferin rückwirkend an eine Tagesstätte zahlen. Wie begründet diese das und ist es rechtens?

Das Schreiben, in dem sie als Betreuerin über die Erhöhung des Entgelts informiert wurde, sei am 12. Oktober eingegangen, einen Tag nach der Rechnung. In dem Informationsschreiben, das unserer Redaktion vorliegt, wird erklärt, warum die Preise in der Tagesstätte erhöht wurden. Ein Grund ist demnach die neue Tariftreue-Regelung, nach der die Mitarbeiter in der Pflege und Betreuung ab dem 1. September bezahlt werden müssen. In Tabellen werden die einzelnen Erhöhungen erklärt, in Ursulas Unterlagen ist der entsprechende Pflegegrad markiert. Auch die gestiegenen Kosten für Strom und Energie werden als weitere Gründe für die Erhöhung genannt. Der Geschäftsführer der Tagesstätte, Lutz Reinicke, betont diese Gründe und die Auswirkungen der enormen Kostensteigerungen auch im Gespräch mit unserer Zeitung.