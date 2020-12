Das Jahr in Fotos : Das ist 2020 in Düsseldorf passiert

Foto: dpa/Federico Gambarini 26 Bilder Das war das Jahr 2020 in Düsseldorf

Düsseldorf Auch in der Landeshauptstadt war 2020 das Geschehen natürlich von Corona geprägt. Aber auch davon abgesehen ist vieles passiert, das in Erinnerung bleibt. Wir zeigen das Jahr in Bildern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Es gab Jahre, an die man sich lieber erinnert hat. Auch in Düsseldorf fehlen die Fotos des übervollen Veranstaltungskalenders, der zum Charakter der Stadt gehört. 2020 war ein Jahr ohne Marathon, Japan-Tag und Rheinkirmes – und auch sonst prägten das Virus und der Kampf gegen seine Ausbreitung alle Bereiche des Lebens.

Trotzdem gab es auch neben Corona so einiges, das einen Rückblick lohnt. Dazu zählt die Kommunalwahl am 13. September, die die politischen Verhältnisse in der Stadt deutlich verändert hat. Der neue Oberbürgermeister heißt Stephan Keller (CDU), im Stadtrat bahnt sich das erste schwarz-grüne Bündnis an – die Verhandlungen laufen wegen des Lockdowns per Videokonferenz.