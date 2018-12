Rückblick auf das Wetter-Jahr 2018 in Düsseldorf : Der wärmste Sommer aller Zeiten

"Wir haben weniger Kartoffeln und Gemüse geerntet", sagt Landwirt Joachim von Holtum. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Nur den Rekord an Sonnenstunden hat das Jahr 2018 knapp verpasst. Die Rheinische Post sprach mit Menschen, für die dieser Sommer Licht- aber auch Schattenseiten hatte.

Das Quartett war zäh und unbeweglich: Gottfried, Helmut, Ingolf und Johannes hießen die vier Hochdruckgebiete, die sich lange nicht vom Himmel vertreiben ließen und uns schließlich das Wort des Jahres bescherten: Heißzeit. Düsseldorf schwitzte wochenlang, das Gartenamt verschenkte Gießkannen, damit Bürger für Bäume sorgten.

Die Rheinbahn ließ ihre Fahrer in Bermuda-Shorts ans Steuer. Der Wald durfte wegen der Brandgefahr nur noch auf befestigten Wegen betreten werden. Klimaanlagenbauer machten das Geschäft ihres Lebens, Eisdielenbesitzer schufteten im Akkord. Und meine kleine Nachbarin schaute sehr besorgt, nachdem ihre Mama verkündet hatte: „Ich zerfließe!“ Das kollektive Gefühl: Ein Jahrhundertsommer, der alle Rekorde schlägt! Tatsächlich?

Info Das Jahr 2018 in Zahlen Beginn: Das Jahr begann stürmisch – und mit Wassermassen: Gleich in den ersten Januartagen des Jahres 2018 stieg der Rheinpegel auf 8,40­Meter und überflutete das Untere Rheinwerft. Das Tor zum Alten Hafen, das die Altstadt vor Hochwasser schützt, wurde zum ersten Mal seit Jahren geschlossen, die Wirte von den Kasematten hatten gerade noch rechtzeitig Tische und Bänke ins Trockene geschafft. Ein paar Tage später rüttelte Orkan Friederike die Stadt – fast 700 Bäume im Wald, an Straßen und in Parks stürzten um. Frühjahr: Im März wuchs die Sehnsucht nach Frühling, aber die Temperaturen fielen, und frühe Blüten bekamen Frostbeulen. Mitte des Monats rieselte tagsüber Schnee und nachts wurde es noch mal knackig kalt. Auch der April begann kühl und regnerisch, und der Osterhase (1. 4.) hatte kalte Füße. Aber dann ging der Winter fast nahtlos in den Sommer über, ein kräftiges Hoch aus dem Süden blies 25 Grad warme Luft und Düsseldorf und bescherte der Stadt (am 6. April) satte 13 Sonnenstunden – mehr geht um diese Jahreszeit nicht. Am 19. April wurde dann tatsächlich ein Wetterrekord gebrochen – mit 28,8 Grad. Hochsommer zur Kastanienblüte. Meteorologe Schmidt: „Das war der wärmste Apriltag seit Beginn der Wetteraufzeichnung.“ Sommer: Der Sommer kam, das Traumwetter bleibt – bis weit in den Herbst. Mit gelegentlichen Ausnahmen: Anfang Juni hielten heftige Regenfälle und Gewitter die Feuerwehr in Atem, die über 200 Mal ausrücken musste – an einem Tag. Allein am 1. Juni fielen 55,6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – zehn Prozent der gesamten Regenmenge des Jahres an einem einzigen Tag. Das Jahr in Zahlen: Der Winter hatte 48 frostige Tage und drei Eistage (an denen das Thermometer gar nicht über Null Grad kletterte), der kälteste Tag war der 28. Februar mit minus 9,1 Grad. Der Sommer hatte 89 Tage über 25 Grad zu bieten, an 19 Tagen war es sogar heißer als 30 Grad. Der wärmste Tag des Jahres war der 7. August mit 36,7 Grad. Insgesamt fielen nur 523 Liter Regen pro Quadratmeter – rund 30 Prozent weniger als im langjährigen Durchschnitt.

„Nicht ganz“, meint der Meterologe Jürgen Schmidt, Geschäftsführer des WetterKontors, der für Rheinische Post die Wetterdaten dieses Jahres analysiert hat. Er begegnet der allgemeinen Erinnerung mit Daten, Zahlen, Fakten. „Zwar schien die Sonne in diesem Jahr an 1921 Stunden (Stichtag 18. Dezember), aber im legendären Sommer 2003 war es dann doch noch ein bisschen sonniger mit 2070 Stunden.“ Damals fühlte sich das permanente Schönwetter an, als fließe der Rhein durch Rimini.

Auch wenn der dieser Sommer den Sonnenrekord knapp verfehlt hat, der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung war er allemal – eine warme Wucht mit lauen Abenden und Eiswürfeln im Glas. Ferienstimmung legte sich über die Rheinufer und die Terrassencafés. „Es war eine grandiose Atmosphäre mit wunderbaren Sonnenuntergängen“, erinnert sich Achim Spyra, Wirt des KIT-Cafés auf der Rheinuferpromenade. In Zahlen aber habe sich der Supersommer nicht so gravierend niedergeschlagen, wie man meinen könnte. „Gefühlt haben wir hundert Prozent mehr Umsatz gemacht als sonst, aber unterm Strich waren es wohl nicht mehr als 15 Prozent.“ Auch deshalb: Das KIT hat nur Sonnenschirme, tagsüber aber war es oft so heiß, dass die Düsseldorfer eindeutige Schattenplätze suchten. Das lässt Achim Spyra für die Zukunft planen: „Wenn wir im nächsten Jahr wieder so einen Supersommer bekommen, sollten wir vielleicht Wasserfässer aufstellen.“

Zwei Seiten des Sommers erlebte auch ein Mann mit Seeblick: Peter von Rappard, Geschäftsführer des Zweckverbandes Unterbacher See. Einerseits konnte er sich über fast 193 000 Besucher in beiden Strandbädern freuen („nur im Sommer 2003 hatten wir noch mehr: über 300.000“), allerdings schätzten nicht nur Menschen die ungewöhnlich hohe Wassertemperatur von fast 28 Grad: Blaualgen-Alarm! hieß es ab Ende Juli, das Strandbad Nord musste für zwei Wochen mitten in der Hochsaison geschlossen werden. In Kooperation mit dem Gesundheitsamt, das mehrfach Wasserproben nahm und Wissenschaftlern der RWTH Aachen, stand bald fest: Die Algenart im See war nicht giftig, „unangenehm war sie allemal“, so Peter von Rappard.

Auch andere Lebewesen profitierten von den Top-Temperaturen: „Das war das beste Meisen-Jahr seit langem“, meint Tobias Krause, Wildtier-Experte beim Naturschutzbund. „Keine Schafskälte, keine Eisheiligen, es war zu Beginn des Sommers so warm, dass die Vögel ihre Jungen optimal mit Futter versorgen konnten.“

Perfekte Startbedingungen ins Leben hatten auch – allen Unkenrufen zum Trotz – die Schmetterlinge, denen weder Sturm noch Regen zusetzte. Anderen Tieren aber entzog die andauernde Dürre ihre Lebensgrundlage. Etliche Düsseldorfer Bäche wurden zum Rinnsal oder trockneten völlig aus. „Fische wie die Stichlinge mussten in die Düssel ausweichen, viele sind vertrocknet“, so Krause. Auch die Schwäne, die sich hauptsächlich von Ufergräsern und Wasserpflanzen ernähren, standen auf dem Trockenen: „Viele waren unterernährt und haben nicht überlebt.“

„Wasser marsch!“ Das Gartenamt beauftragte im Spätsommer 20 zusätzliche Mitarbeiter mit einer Sonderaufgabe: Sie mussten über 450 Bäume und Hecken in den Düsseldorfer Parks mit Wasser versorgen - zusätzlich zu den 3000 Straßenbäumen. Welche Schäden die andauernde Trockenheit in der Natur angerichtet hat, ließe sich zurzeit noch nicht sagen, meinte ein Stadtsprecher, „das wird sich erst im nächsten Frühjahr ermitteln lassen, wenn die Bäume wieder austreiben.“ Nur so viel ist sicher: Der Düsseldorfer Stadtwald war durch den ausbleibenden Regen weit weniger gefährdet als die Wälder im Norden und Osten von NRW mit ihren sandigen Böden.

Der Bedarf ließ sich auch am Verbrauch ablesen: An Spitzentagen (Anfang Juli) flossen in Düsseldorf knapp 189 000 Kubikmeter Wasser durch die Leitungen, rund 20 Prozent mehr als im Durchschnitt. Allerdings sei Düsseldorf, so die Stadtwerke, trotz des niedrigen Rheinpegels zu keinem Zeitpunkt von Wasserknappheit bedroht gewesen, da das Trinkwasser aus einem Gemisch aus Rheinuferfiltration und Grundwasser bestehe.