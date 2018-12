Rückblick auf das Wetter-Jahr 2018 in Düsseldorf : Der wärmste Sommer aller Zeiten

Info

Beginn: Das Jahr begann stürmisch – und mit Wassermassen: Gleich in den ersten Januartagen des Jahres 2018 stieg der Rheinpegel auf 8,40­Meter und überflutete das Untere Rheinwerft. Das Tor zum Alten Hafen, das die Altstadt vor Hochwasser schützt, wurde zum ersten Mal seit Jahren geschlossen, die Wirte von den Kasematten hatten gerade noch rechtzeitig Tische und Bänke ins Trockene geschafft. Ein paar Tage später rüttelte Orkan Friederike die Stadt – fast 700 Bäume im Wald, an Straßen und in Parks stürzten um.

Frühjahr: Im März wuchs die Sehnsucht nach Frühling, aber die Temperaturen fielen, und frühe Blüten bekamen Frostbeulen. Mitte des Monats rieselte tagsüber Schnee und nachts wurde es noch mal knackig kalt. Auch der April begann kühl und regnerisch, und der Osterhase (1. 4.) hatte kalte Füße. Aber dann ging der Winter fast nahtlos in den Sommer über, ein kräftiges Hoch aus dem Süden blies 25 Grad warme Luft und Düsseldorf und bescherte der Stadt (am 6. April) satte 13 Sonnenstunden – mehr geht um diese Jahreszeit nicht. Am 19. April wurde dann tatsächlich ein Wetterrekord gebrochen – mit 28,8 Grad. Hochsommer zur Kastanienblüte. Meteorologe Schmidt: „Das war der wärmste Apriltag seit Beginn der Wetteraufzeichnung.“

Sommer: Der Sommer kam, das Traumwetter bleibt – bis weit in den Herbst. Mit gelegentlichen Ausnahmen: Anfang Juni hielten heftige Regenfälle und Gewitter die Feuerwehr in Atem, die über 200 Mal ausrücken musste – an einem Tag. Allein am 1. Juni fielen 55,6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – zehn Prozent der gesamten Regenmenge des Jahres an einem einzigen Tag.

Das Jahr in Zahlen: Der Winter hatte 48 frostige Tage und drei Eistage (an denen das Thermometer gar nicht über Null Grad kletterte), der kälteste Tag war der 28. Februar mit minus 9,1 Grad. Der Sommer hatte 89 Tage über 25 Grad zu bieten, an 19 Tagen war es sogar heißer als 30 Grad. Der wärmste Tag des Jahres war der 7. August mit 36,7 Grad. Insgesamt fielen nur 523 Liter Regen pro Quadratmeter – rund 30 Prozent weniger als im langjährigen Durchschnitt.