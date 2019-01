„Schön, aber nicht die Hellste“: Dschungel-Star Evelyn Burdecki vor Düsseldorfer Gericht zu Geldstrafe verurteilt

Düsseldorf Evelyn Burdecki war wiederholt mit dem Handy am Steuer aufgefallen. Ihr Anwalt sagte nun vor Gericht, sie sei zwar schön, „aber nicht die Hellste“.

Eine Kette von Verkehrsverstößen kann den Führerschein gefährden. Darauf hat beim Amtsgericht der Verteidiger von TV-Sternchen Evelyn Burdecki (30) hingewiesen und für seine Mandantin eine milde Beurteilung angestrebt. 160 Euro Bußgeld sollte die junge Frau zahlen, weil sie zum wiederholten Mal mit Handy am Steuer ihres Autos ertappt worden war. „Da geht es nun auch um ihren Führerschein“, so der Anwalt in Abwesenheit seiner Mandantin. Denn Burdecki hält sich aktuell für die neueste Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ im australischen Dschungel auf.